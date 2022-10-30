ООН ожидает спада российской экономики на 7% по итогам 2022 года

Объем внутреннего валового продукта (ВВП) России по итогам следующего года может вырасти на 1,3%. Однако в этом году спад экономики страны может составить 7%.

Объем внутреннего валового продукта (ВВП) России по итогам следующего года может вырасти на 1,3%. Однако в этом году спад экономики страны может составить 7%.

Как передает Report , об этом говорится в отчете конференции Генеральной Ассамблеи ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

В настоящее время на российскую экономику оказывает влияние действие международных финансовых санкций, включая заморозку части золотовалютных резервов Центробанка России (ЦБ). К концу года негативный эффект усилят торговые ограничения, которые западные страны ввели против Москвы. Все это приведет к резкому спаду российского ВВП.