ООН: Около 100 тысяч жителей Мосула перебрались в Сирию и Турцию

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Накануне начала наступления иракской армии на Мосул в Сирию и Турцию перебрались около 100 тысяч жителей этого города.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в отчете верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев.

В этой связи комиссариат ООН по делам беженцев запросил дополнительное финансирование в объеме 61 млн. долларов для оказания помощи новым беженцам в Сирии, Турции и Ираке.