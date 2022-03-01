ООН обнародовала план помощи Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о крупном пакете помощи, запланированном организацией для предотвращения гуманитарного кризиса в Украине в ближайшие месяцы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о крупном пакете помощи, запланированном организацией для предотвращения гуманитарного кризиса в Украине в ближайшие месяцы.

Как передает местное бюро Report, Гутерриш, который находится в Нью-Йорке для участия в совещании "Совместное продвижение гуманитарной помощи и регионального плана поддержки беженцев" в штаб-квартире ООН в Женеве, сказал, что гуманитарный кризис из-за войны в Украине неизбежен, и миллионы людей нуждаются в помощи.

Генсек заявил, что Украине необходимо 1,1 миллиарда долларов США для удовлетворения потребностей более 6 миллионов пострадавших от войны и перемещенных лиц, а также 551 миллион долларов для помощи украинцам, пересекающим границу в соседние страны. Гутерриш подчеркнул, что ООН работает над сбором необходимой суммы.