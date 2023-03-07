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ООН обнародовала число погибших мирных жителей Украины

ООН обнародовала число погибших мирных жителей Украины С начала полномасштабного вторжения в Украину было зафиксировано 21 793 жертвы среди гражданского населения. Из них 8173 человека погибли.
В регионе
7 марта 2023 г. 00:27
ООН обнародовала число погибших мирных жителей Украины

С начала полномасштабного вторжения в Украину было зафиксировано 21 793 жертвы среди гражданского населения. Из них 8 173 человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на данные Управления верховного комиссара ООН по правам человека, помимо более 8 тысяч погибших, ООН также зафиксировала 13 620 раненых из-за российской агрессии.

За февраль было подтверждено 589 жертв, 138 мирных жителей погибли, а еще 451 - получил ранение. Причиной этого в большинстве случаев является применение взрывного оружия с широкой зоной поражения и взрывоопасные предметы.

В Управлении подчеркнули, что реальное количество жертв из-за войны намного выше, поскольку поступление информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается. При этом многие сообщения до сих пор не подтверждены. Это касается, в частности, Мариуполя, Лисичанская, Попасной и Северодонецка.

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