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ООН насчитала почти 5 млн беженцев из Украины с начала боевых действий

ООН насчитала почти 5 млн беженцев из Украины с начала боевых действий Свыше 4,9 млн человек выехали за пределы Украины с начала боевых действий РФ.
В регионе
18 апреля 2022 г. 15:24
ООН насчитала почти 5 млн беженцев из Украины с начала боевых действий

Свыше 4,9 млн человек выехали за пределы Украины с начала боевых действий РФ.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом свидетельствуют данные портала управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Согласно им, более 2,7 млн человек пересекли границу с Польшей, свыше 743 тыс. украинцев перебрались в Румынию, около 522,4 тыс. - в Россию. Более 461 тыс. беженцев из Украины разместились в Венгрии, 423,8 тыс. - в Словакии.

Кроме того, по подсчетам ООН, еще около 23,4 тыс. человек, покинувших Украину, приняла Беларусь.

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Версия на английском языке UN says nearly 5 million refugees fled Ukraine since start of hostilities

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