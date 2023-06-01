ООН направила Украине и России взаимовыгодное предложение по зерновой сделке

ООН направила лидерам России, Украины и Турции обращение с предложением "взаимовыгодного алгоритма радикального улучшения" работы зерновой сделки.

ООН направила лидерам России, Украины и Турции обращение с предложением "взаимовыгодного алгоритма радикального улучшения" работы зерновой сделки.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.



Сообщается, что ООН предложила начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через Украину. Один из ключевых вопросов, который обсуждается в рамках зерновой сделки, это возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса. Украинская сторона готова пойти на такой шаг, если в зерновую сделку включат больше украинских портов.



По данным агентства, Украина и Турция выразили готовность работать по предложенному алгоритму, а Россия пока на предложение не ответила.