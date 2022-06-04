ООН начнет расследование в Украине

Комиссары независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине осуществят свою первую миссию в страну в период с 7 по 16 июня.

Комиссары независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине осуществят свою первую миссию в страну в период с 7 по 16 июня.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Управления Верховного Комиссара по правам человека ООН.

"Комиссары намерены посетить несколько городов в Украине, в частности Львов, Киев, Харьков и Сумы, чтобы получить информацию из первых уст о возможных нарушениях и притеснениях прав человека и нарушениях международного гуманитарного права, а также встретиться с жертвами и свидетелями, а также внутренне перемещенными лицами", - говорится в документе.

Участие в миссии принимают три комиссара: Эрик Мосе (председатель комиссии), Ясминка Джумхур и Пабло де Грейф. Запланированы их встречи с представителями правительства Украины, включая ключевых министров, представителями гражданского общества и агентств ООН.

Отмечается, что независимая международная комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине является независимым органом, уполномоченным Советом по правам человека ООН, среди прочего, расследовать все вероятные нарушения и притеснения прав человека и нарушения международного гуманитарного права, а также связанные с ними преступления, в контексте агрессии против Украины со стороны российской федерации.

Миссия также имеет мандат на установление фактов, обстоятельств и первопричин любых подобных нарушений и притеснений, а также сбор, обобщение и анализ доказательств таких нарушений и притеснений, включительно с их гендерным измерением, на случай любых будущих судебных разбирательств.