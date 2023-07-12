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ООН: К 2050 году население Армении уменьшится на 300 тысяч человек

ООН: К 2050 году население Армении уменьшится на 300 тысяч человек Численность населения Армении в ближайшие годы будет сокращаться, и если страна сможет к 2050 году обеспечить прогноз ООН - 2,6 млн человек, то это будет хорошим результатом.
В регионе
12 июля 2023 г. 05:19
ООН: К 2050 году население Армении уменьшится на 300 тысяч человек

Численность населения Армении в ближайшие годы будет сокращаться, и если страна сможет к 2050 году обеспечить прогноз ООН - 2,6 млн человек, то это будет хорошим результатом.

Как передает Report, об этом говорится в отчете ООН.

По предварительным данным переписи населения, численность постоянного населения Армении составляет 2 928 914 человек, однако численность населения на месте – 2 638 917. ООН прогнозирует сокращение численности населения Армении на 300 тысяч граждан к 2050 году.

По словам эксперта-экономиста Гранта Микаеляна, учитывая нынешние тенденции в Армении, прогноз может быть даже менее благоприятным, чем тот, что представила ООН.

"За последние 30 лет в Армении углубилось неравенство, выросла безработица, нет прогресса в экономике, при этом ухудшилась атмосфера безопасности, которая уже не зависит от Армении", - сказал он.

Свою лепту в процесс сокращения численности населения Армении внесут и итоги 44-дневной войны, считает эксперт.

По его подсчетам, последствия войны будут отражаться на населении Армении на протяжении последующих 20 лет.

В числе других рисков Микаелян назвал темпы миграции и рождаемости. На данном этапе темпы миграции, по сравнению с 2021 годом, замедлились, есть также приток граждан из разных стран в Армению. При этом уровень рождаемости продолжает оставаться низким, показатель смертности существенно не меняется.

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Ermənistan əhalisi 2050-ci ilədək 300 min nəfər azalacaq”

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