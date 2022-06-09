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ООН: Из-за боевых действий в Европу прибыли более 4,8 млн беженцев из Украины

ООН: Из-за боевых действий в Европу прибыли более 4,8 млн беженцев из Украины В 44 страны Европы прибыли в общей сложности 4,8 млн беженцев из Украины.
В регионе
9 июня 2022 г. 15:03
ООН: Из-за боевых действий в Европу прибыли более 4,8 млн беженцев из Украины

В 44 страны Европы прибыли в общей сложности 4,8 млн беженцев из Украины.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Более 3,2 млн из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. Подсчеты охватили период с 24 февраля по 7 июня.

Из общего числа в Россию прибыли свыше 1,12 млн беженцев, Польшу - 1,15 млн, Германию - 780 тыс., Чехию - свыше 366 тыс., Италию - почти 126 тыс., Испанию - свыше 118 тыс.

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Версия на азербайджанском языке BMT: “Ukraynadan Avropaya 4,8 milyondan çox qaçqın gəlib”
Версия на английском языке UN: Over 4.8M refugees from Ukraine arrived in Europe due to hostilities

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