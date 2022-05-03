ООН и МККК эвакуировали с завода "Азовсталь" более 100 мирных жителей

В результате успешной операции Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) с металлургического завода "Азовсталь» в украинском Мариуполе эвакуировано более 100 мирных жителей.

В результате успешной операции Организации Объединенных Наций (ООН) и Международного комитета Красного Креста (МККК) с металлургического завода "Азовсталь» в украинском Мариуполе эвакуировано более 100 мирных жителей.

Как передает Report, об этом заявил официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Савиано Абреу.

Абреу сказал, что Организация Объединенных Наций также продолжит работу по обеспечению безопасного доступа для всех из Мариуполя: "Я надеюсь, что текущая координация с Киевом и Москвой позволит большему количеству гражданских лиц безопасно перемещаться из зон боевых действий и доставлять гуманитарную помощь".