ООН эвакуировала более 600 человек из Мариуполя

"Из Мариуполя и "Азовстали" удалось эвакуировать 173 человек. Украинские военные помогали эвакуации ценой своей жизни".

"Из Мариуполя и "Азовстали" удалось эвакуировать еще 173 человека. Украинские военные помогали эвакуации ценой своей жизни".

Как передает Report, об этом сообщает ООН.

"Ценой трех жизней украинских воинов и шести раненых удалось вывезти 173 гражданских с территории завода", - говорится в заявлении.

При этом также отмечается, что благодаря этой операции по безопасному выезду, проведенной Организацией Объединенных Наций и Международным комитетом Красного Креста, общее количество эвакуированных превысило 600 человек.

"Мы продолжим взаимодействие со сторонами конфликта, чтобы мы могли добраться до людей, которым крайне необходима гуманитарная помощь по всей Украине и обеспечить, чтобы желающие имели гарантии это сделать безопасно", - подчеркнули в ООН.