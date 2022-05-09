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ООН эвакуировала более 600 человек из Мариуполя

ООН эвакуировала более 600 человек из Мариуполя "Из Мариуполя и "Азовстали" удалось эвакуировать 173 человек. Украинские военные помогали эвакуации ценой своей жизни".
В регионе
9 мая 2022 г. 00:18
ООН эвакуировала более 600 человек из Мариуполя

"Из Мариуполя и "Азовстали" удалось эвакуировать еще 173 человека. Украинские военные помогали эвакуации ценой своей жизни".

Как передает Report, об этом сообщает ООН.

"Ценой трех жизней украинских воинов и шести раненых удалось вывезти 173 гражданских с территории завода", - говорится в заявлении.

При этом также отмечается, что благодаря этой операции по безопасному выезду, проведенной Организацией Объединенных Наций и Международным комитетом Красного Креста, общее количество эвакуированных превысило 600 человек.

"Мы продолжим взаимодействие со сторонами конфликта, чтобы мы могли добраться до людей, которым крайне необходима гуманитарная помощь по всей Украине и обеспечить, чтобы желающие имели гарантии это сделать безопасно", - подчеркнули в ООН.

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