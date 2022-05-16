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ООН: Если война затянется, то девять из 10 украинцев окажутся за чертой бедности

ООН: Если война затянется, то девять из 10 украинцев окажутся за чертой бедности В случае затягивания войны между Россией и Украиной, девять из десяти украинцев окажутся за гранью бедности.
В регионе
16 мая 2022 г. 11:56
ООН: Если война затянется, то девять из 10 украинцев окажутся за чертой бедности

В случае затягивания войны между Россией и Украиной, девять из десяти украинцев окажутся за гранью бедности.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщается в микроблоге Twitter Организации Объединенных Наций.

"Если война затянется, то 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности и будут поставлены под угрозу почти два десятилетия успехов в развитии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным украинского правительства, уже уничтожены дома, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 млрд долларов. Также отмечается, что война привела к тому, что половина предприятий страны полностью закрыта, а другая половина имеет трудности.

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Версия на английском языке UN: If war drags on, 9 out of 10 Ukrainians to be below poverty line

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