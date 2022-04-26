О нас
Аудио новости

ООН: До конца года Украину могут покинуть более 8 млн человек

ООН: До конца года Украину могут покинуть более 8 млн человек Агентство ООН по вопросам беженцев предполагает, что до конца года из Украины из-за войны может выехать более 8 млн человек.
В регионе
26 апреля 2022 г. 16:13
ООН: До конца года Украину могут покинуть более 8 млн человек

Агентство ООН по вопросам беженцев предполагает, что до конца года из Украины из-за войны может выехать более 8 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в последнем отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По их оценкам, с 24 февраля из Украины из-за войны выехали более 5,2 млн человек.

Выступая в Женеве во время запуска обновленного регионального плана реагирования на беженцев для поддержки украинских беженцев, представитель УВКБ ООН Шабиа Манту сказал, что план "призван обеспечить своевременную и спасительную гуманитарную помощь беженцам, которые бегут с Украины".

План также будет сосредоточен на "решениях через содействие социальным и экономическим возможностям".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке UN: More than 8 million people may leave Ukraine by the end of 2022
Версия на азербайджанском языке BMT: "İlin sonuna qədər 8 milyondan çox insan Ukraynanı tərk edə bilər"

Экслюзивные новости

В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi