ООН: До конца года Украину могут покинуть более 8 млн человек

Агентство ООН по вопросам беженцев предполагает, что до конца года из Украины из-за войны может выехать более 8 млн человек.

Агентство ООН по вопросам беженцев предполагает, что до конца года из Украины из-за войны может выехать более 8 млн человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в последнем отчете Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

По их оценкам, с 24 февраля из Украины из-за войны выехали более 5,2 млн человек.

Выступая в Женеве во время запуска обновленного регионального плана реагирования на беженцев для поддержки украинских беженцев, представитель УВКБ ООН Шабиа Манту сказал, что план "призван обеспечить своевременную и спасительную гуманитарную помощь беженцам, которые бегут с Украины".

План также будет сосредоточен на "решениях через содействие социальным и экономическим возможностям".