ООН: Число жертв землетрясений в Турции и Сирии превысит 40 тыс.

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысит 40 тыс. человек.

Число погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии превысит 40 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое предположение высказал в интервью телеканалу Sky News находящийся в Адане заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Очень сложно дать точную оценку, поскольку еще предстоит разобрать завалы, но я уверен, что число погибших увеличится в два раза или больше", - сказал он.

"Сирии намного сложнее справиться с последствиями этой трагедии из-за разрушительных потерянных лет гражданской войны, - добавил Гриффитс. - Горькая правда о Сирии с гуманитарной точки зрения заключается в том, что потребности ее народа растут год от года и, несмотря на щедрые пожертвования, нам не удается их удовлетворить. В результате число жителей Сирии, живущих в полной нищете, увеличивается и сейчас достигает 90% населения".

Напомним, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. По последним данным, число погибших в Турции достигло 21 848, еще свыше 80 тыс. человек пострадали.