ООН: Число беженцев из Украины в соседних странах достигло 3 млн

Число беженцев из Украины, перебравшихся в соседние страны с начала российско-украинской войны, достигло 3 миллионов.

Число беженцев из Украины, перебравшихся в соседние страны с начала российско-украинской войны, достигло 3 миллионов.

Как передает Report, об этом заявил представитель Международной организации по миграции (МОМ) Пол Диллон на пресс-конференции в офисе ООН в Женеве.

По его словам, число беженцев, покинувших Украину с 24 февраля, достигло 3 млн человек.

Среди них 157 тысяч являются гражданами третьих стран.

Пресс-секретарь Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер заявил, что с начала боевых действий множество детей получили ранения или погибли.

По сегодняшний день более 1,4 млн детей стали беженцами, сказал Элдер.

Это означает, что с начала войны в сутки около 70 тысяч детей становились беженцами, сказал Элдер.

Он подчеркнул, что миграционный кризис в Украине по скорости развития и масштабам является беспрецедентным со времен Второй мировой войны.