ООН: Украину покинули с начала войны почти 5,5 млн человек

Количество беженцев из Украины, которые в результате российского вторжения вынуждены были покинуть свои дома и выехать за границу, приближается к 5,5 миллиона человек.

Количество беженцев из Украины, которые в результате российского вторжения вынуждены были покинуть свои дома и выехать за границу, приближается к 5,5 миллиона человек.

Как передает Report, такие данные приводит Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Отмечается, что на 29 апреля территорию Украины покинули 5 468 629 человек.

Большинство из них выехало в Польшу - более 3 млн человек. В Румынию выехали более 817 тыс. человек, в Россию - более 656 тыс., Венгрию - почти 520 тыс., в Молдову - более 443 тыс., в Словакию - почти 372 тыс. и в Беларусь - более 25 тыс. человек.

В то же время 1 289 500 украинцев с 28 февраля вернулись домой из-за границы.

Согласно последней оценке Международной организации по миграции ООН (МОМ), еще 7,7 миллиона граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами, то есть они остались в стране, но были вынуждены выехать из собственного дома.