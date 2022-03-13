ООН: Число беженцев из Украины приблизилось к 2,6 млн

С начала российско-украинской войны число беженцев из Украины достигло 2 597 543 человека.

С начала российско-украинской войны число беженцев из Украины достигло 2 597 543 человека.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Так, более половины из них (1 575 703) перебрались в Польшу.

Далее следуют: Венгрия - 235 576, Словакия - 185 673, Россия - 105 897, Молдова 104 929, Румыния 84 671, Беларусь 938 человека. Еще 304 156 человек перебрались в другие страны.

Наряду с этим 96 тыс. человек перешли границу России в районе Донецкой и Луганской областей Украины.

По данным УВКБ, в случае ухудшения гуманитарной ситуации в Украине, число беженцев может превысить 4 миллиона человек.