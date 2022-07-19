ООН будет следить за саммитом РФ, Ирана и Турции в Тегеране

ООН будет следить за предстоящим в Тегеране саммитом президентов Ирана, России и Турции - Ибрахима Раиси, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - в Тегеране.

ООН будет следить за предстоящим в Тегеране саммитом президентов Ирана, России и Турции - Ибрахима Раиси, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - в Тегеране.

Как сообщает Report, об этом заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак сказал на брифинге.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли он от трехстороннего саммита какого-либо продвижения по решению "зерновой проблемы", Хак сказал: "У нас нет каких-либо конкретных ожиданий от этой встречи касательно этого процесса. Это - отдельный вопрос". Вместе с тем, Хак отметил, что ООН приветствует любую координацию главных участников дискуссии по проблеме экспорта зерна.

Ранее сообщалось, что 19 июля президент РФ Владимир Путин посетит Тегеран, где состоятся его переговоры с коллегами из Ирана и Турции в трехстороннем формате. Помимо этого, намечены отдельные двусторонние встречи Путина с Раиси и Эрдоганом.