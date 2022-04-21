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ООН: более 7,7 млн жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами

ООН: более 7,7 млн жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами Свыше 7,7 млн жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами с начала боевых действий РФ в этой стране.
В регионе
21 апреля 2022 г. 18:01
ООН: более 7,7 млн жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами

Свыше 7,7 млн жителей Украины стали внутренне перемещенными лицами с начала боевых действий РФ в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщила в Женеве Международная организация по миграции (МОМ).

"Более 7,7 млн человек, или 17%, населения, стали внутренне перемещенными лицами", - отметила МОМ. По ее данным, с 1 по 17 апреля число внутренне перемещенных лиц в стране выросло более чем на 600 тыс. человек.

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о том, что с 24 февраля по 20 апреля число покинувших Украину достигло 5 085 219. За сутки границы соседних государств пересекли 72 511 человек. При этом в Россию с 24 февраля по 20 апреля прибыли 563 266 беженцев, в Польшу - 2 847 540, в Румынию - 763 769, в Венгрию - 476 213.

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