ООН: 13 дипломатов постпредства России нарушили закон

ООН одобрила решение правительства США относительно состава миссии России при ООН.
Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Пресс-секретарь сообщил, что в отношении дипломата принимаются соответствующие меры: "Правительство США проинформировала нас об этом. К их списку добавился еще один дипломат. Мы выяснили, что 13 дипломатов, работающих в Постоянном представительстве России при ООН, нарушили принципы и кадровые соглашения, закрепленные в законодательстве ООН. Не буду дальше комментировать деликатность вопроса, даже не скажу, мужчины они или женщины".