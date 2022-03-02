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ООН: 13 дипломатов постпредства России нарушили закон

ООН: 13 дипломатов постпредства России нарушили закон ООН одобрила решение правительства США относительно состава миссии России при ООН.
В регионе
2 марта 2022 г. 08:55
ООН: 13 дипломатов постпредства России нарушили закон

ООН одобрила решение правительства США относительно состава миссии России при ООН.

Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Пресс-секретарь сообщил, что в отношении дипломата принимаются соответствующие меры: "Правительство США проинформировала нас об этом. К их списку добавился еще один дипломат. Мы выяснили, что 13 дипломатов, работающих в Постоянном представительстве России при ООН, нарушили принципы и кадровые соглашения, закрепленные в законодательстве ООН. Не буду дальше комментировать деликатность вопроса, даже не скажу, мужчины они или женщины".

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Версия на английском языке UN: 13 diplomats of Russia’s permanent mission violated law
Версия на азербайджанском языке BMT: Rusiyanın Daimi Nümayəndəliyinin 13 diplomatı qanunvericiliyi pozub

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