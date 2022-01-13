"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Турции

Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа рассказал, что в стране доминирует «омикрон»-штамм коронавируса.

Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа рассказал, что в стране доминирует «омикрон»-штамм коронавируса.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter .

По его словам, за текущий месяц число заболевших увеличилось в четыре раза по сравнению с декабрем минувшего года.

"Однако госпитализируется меньше заразившихся по сравнению с первыми волнами эпидемии. Необходима предосторожность. Будем же предусмотрительны и осторожны", - заявил Коджа.

В конце прошлого года Коджа отмечал, что увеличился суточный прирост случаев COVID-19 в республике из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Власти Турции в настоящее время не закрыли въезд в страну на фоне пандемии коронавируса. Туристы могут посещать страну, несмотря на наличие ряда коронавирусных ограничений.