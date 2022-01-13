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"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Турции

"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Турции Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа рассказал, что в стране доминирует «омикрон»-штамм коронавируса.
В регионе
13 января 2022 г. 23:11
Омикрон стал доминирующим штаммом в Турции

Глава турецкого минздрава Фахреттин Коджа рассказал, что в стране доминирует «омикрон»-штамм коронавируса.

Как передает Report, об этом написал он в Twitter.

По его словам, за текущий месяц число заболевших увеличилось в четыре раза по сравнению с декабрем минувшего года.

"Однако госпитализируется меньше заразившихся по сравнению с первыми волнами эпидемии. Необходима предосторожность. Будем же предусмотрительны и осторожны", - заявил Коджа.

В конце прошлого года Коджа отмечал, что увеличился суточный прирост случаев COVID-19 в республике из-за распространения нового штамма коронавируса "омикрон".

Власти Турции в настоящее время не закрыли въезд в страну на фоне пандемии коронавируса. Туристы могут посещать страну, несмотря на наличие ряда коронавирусных ограничений.

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