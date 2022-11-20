Омер Челик: Турция может уничтожить террористов независимо от того, кто их защищает

Турция способна уничтожить все террористические организации вне зависимости от того, под защитой какой страны они находятся.

Турция способна уничтожить все террористические организации вне зависимости от того, под защитой какой страны они находятся.

Как передает Report , об этом написал пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, комментируя на своей странице в Twitter проведенную ВВС Турции новую воздушную операцию "Коготь-меч" в Сирии и Ираке.

"Терроризм - враг человечества. Турция - это страна, которая ведет наиболее эффективную борьбу с этими врагами человечества, независимо от того, какие ярлыки они имеют. У нас есть возможность уничтожить все террористические организации, независимо от того, под защитой какой страны они находятся", - отметил политик.

Кроме того, Челик сообщил, что новая операция "отражает абсолютную решимость", которую ранее выразил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган словами "мы можем внезапно прийти в одну ночь".

Согласно информации, обнародованной Министерством национальной обороны Турции, в ходе операции были приняты все необходимые меры, чтобы избежать нанесения вреда невинным людям и окружающей среде. Отмечалось, что были уничтожены убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады террористов.