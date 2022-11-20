Омер Челик: Турция может уничтожить террористов независимо от того, кто их защищает

Турция способна уничтожить все террористические организации вне зависимости от того, под защитой какой страны они находятся.
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"Терроризм - враг человечества. Турция - это страна, которая ведет наиболее эффективную борьбу с этими врагами человечества, независимо от того, какие ярлыки они имеют. У нас есть возможность уничтожить все террористические организации, независимо от того, под защитой какой страны они находятся", - отметил политик.
Кроме того, Челик сообщил, что новая операция "отражает абсолютную решимость", которую ранее выразил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган словами "мы можем внезапно прийти в одну ночь".
Согласно информации, обнародованной Министерством национальной обороны Турции, в ходе операции были приняты все необходимые меры, чтобы избежать нанесения вреда невинным людям и окружающей среде. Отмечалось, что были уничтожены убежища, бункеры, пещеры, туннели и склады террористов.