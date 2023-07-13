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Омер Челик: Турция еще не сказала "да" членству Швеции в НАТО

Омер Челик: Турция еще не сказала "да" членству Швеции в НАТО Турция еще не сказала "да" членству Швеции в НАТО, а согласилась открыть путь к процессу.
В регионе
13 июля 2023 г. 23:52
Омер Челик: Турция еще не сказала да членству Швеции в НАТО

"Турция еще не сказала "да" членству Швеции в НАТО, а согласилась открыть путь к процессу".

Как передает Report, об этом в эфире телеканала Habertürk заявил официальный представитель правящей в республике Партии справедливости и развития Омер Челик.

"Прошу быть точнее в формулировках и в понимании процесса: сейчас речь не идет о том, что мы сказали "да" членству Швеции, мы открыли двери процесса, путь к членству", - сказал он.

Челик добавил, что парламент Турции начнет оценивать заявку Швеции на членство в НАТО, скорее всего, в октябре-ноябре.

Позиция турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана "в отношении борьбы с терроризмом очень четкая", подчеркнул политик. "В этом процессе мы будем рассматривать ход событий вместе со всеми нашими партийными группами, пока предложение о ратификации не поступит в парламент", – указал он.

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