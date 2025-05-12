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Омер Челик: Самороспуск PKK является важным этапом для достижения цели "Турция без террора"

Омер Челик: Самороспуск PKK является важным этапом для достижения цели "Турция без террора" 11:17
В регионе
12 мая 2025 г. 11:42
Омер Челик: Самороспуск PKK является важным этапом для достижения цели Турция без террора

Представитель Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик назвал объявление "Рабочей партии Курдистана" (PKK) о самороспуске важным этапом с точки зрения достижения цели "Турция без террора".

Об этом сообщает Report со ссылкой на "TRT Haber".

"Если террор полностью прекратится, то это откроет новую эпоху", - подчеркнул представитель правящей партии.

Челик добавил, что принятое решение должно быть реализовано на практике. "Процесс будет серьезно отслеживаться нашими государственными учреждениями, результаты будут представлены президенту Реджепу Тайипу Эрдогану", - добавил он.

Отметим, что признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" (PKK) объявила сегодня о самороспуске. В феврале группировку к роспуску призвал ее лидер Абдулла Оджалан.

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Версия на английском языке Omer Celik: PKK's self-dissolution - important step towards achieving goal of "Türkiye without terrorism"
Версия на азербайджанском языке Ömər Çelik: PKK-nın ləğvi "terrorsuz Türkiyə" hədəfi üçün önəmli mərhələdir

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