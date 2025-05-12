Омер Челик: Самороспуск PKK является важным этапом для достижения цели "Турция без террора"

11:17

Представитель Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик назвал объявление "Рабочей партии Курдистана" (PKK) о самороспуске важным этапом с точки зрения достижения цели "Турция без террора".

Об этом сообщает Report со ссылкой на "TRT Haber".

"Если террор полностью прекратится, то это откроет новую эпоху", - подчеркнул представитель правящей партии.

Челик добавил, что принятое решение должно быть реализовано на практике. "Процесс будет серьезно отслеживаться нашими государственными учреждениями, результаты будут представлены президенту Реджепу Тайипу Эрдогану", - добавил он.

Отметим, что признанная в Турции террористической "Рабочая партия Курдистана" (PKK) объявила сегодня о самороспуске. В феврале группировку к роспуску призвал ее лидер Абдулла Оджалан.