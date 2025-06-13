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Омер Челик осудил удары Израиля по Ирану

Омер Челик осудил удары Израиля по Ирану 09:44 Представитель Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик прокомментировал вопрос нападения Израиля на Иран.
В регионе
13 июня 2025 г. 09:56
Омер Челик осудил удары Израиля по Ирану

Представитель Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик прокомментировал удар Израиля на Иран.

Как сообщает Report, об этом турецкий дипломат написал на своей странице в социальной сети "X".

Челик назвал удар Израиля на Иран открытой агрессией и заявил, что решительно осуждает его.

Представитель правящей партии отметил, что осуществление Израилем нападения в то время, когда продолжаются переговоры между США и Ираном, показывает, что Израиль уклоняется от всех дипломатических усилий.

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Версия на английском языке Turkish ruling party condemns Israel's attack on Iran
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin hakim partiyası İsrailin İrana hücumunu pisləyib

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