Омер Челик осудил удары Израиля по Ирану

09:44 Представитель Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик прокомментировал вопрос нападения Израиля на Иран.

Представитель Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик прокомментировал удар Израиля на Иран.

Как сообщает Report, об этом турецкий дипломат написал на своей странице в социальной сети "X".

Челик назвал удар Израиля на Иран открытой агрессией и заявил, что решительно осуждает его.

Представитель правящей партии отметил, что осуществление Израилем нападения в то время, когда продолжаются переговоры между США и Ираном, показывает, что Израиль уклоняется от всех дипломатических усилий.