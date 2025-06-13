Омер Челик осудил удары Израиля по Ирану

Представитель Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик прокомментировал удар Израиля на Иран.
Как сообщает Report, об этом турецкий дипломат написал на своей странице в социальной сети "X".
Челик назвал удар Израиля на Иран открытой агрессией и заявил, что решительно осуждает его.
Представитель правящей партии отметил, что осуществление Израилем нападения в то время, когда продолжаются переговоры между США и Ираном, показывает, что Израиль уклоняется от всех дипломатических усилий.