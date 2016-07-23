​Омер Челик: "Гюлен опасней Бен Ладена"

Баку. 23 Июля. REPORT.AZ/ «Фетхуллах Гюлен, руководящий террористической организацией, стоявшей за попыткой переворота в Турции, опасней Усамы Бен Ладена».

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр по делам ЕС и глава турецкой делегации на переговорах с ЕС Омер Челик.

«Бен Ладен открыто призывал к терактам и реализовывал их в жизнь, тогда как Гюлен прячется под личиной добрых поступков и диалога, руководя при этом чрезвычайно опасной организацией», - пояснил министр.

«Стремление к военной диктатуре, основанной на извращенных религиозных суждениях, в итоге проявилось в акте терроризма против турецкой демократии. Демократия в Турции столкнулась с самой крупной угрозой в своей истории», - отметил Челик.

Он отметил, что Турция имеет дело со структурой, более опасной, нежели террористическая организация ДАЕШ.

«ДАЕШ открыто нападает на государственные учреждения, тогда как организация Гюлена пытается захватить правительство изнутри, опутать государство и уничтожить демократию и волю народа», - добавил он.

Челик подчеркнул, что силы, стоящие за попыткой переворота в Турции, пытались ослабить страну, и сделать ее частью «зоны нестабильности», в которой ныне пребывают Сирия и Ирак. При этом была сделана ставку на ослабление Анкары, с тем, чтобы борьба с террористами ДАЕШ, PKK и DHKP-C стала не эффективной.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетхуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены.