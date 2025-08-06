Омер Челик: Эрдоган не планирует визит в Украину

Сообщения о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время посетит Украину, не соответствуют действительности.
Как передает Report, об этом заявил журналистам представитель правящей Партии справедливости и развития (AK Parti) Омер Челик, подчеркнув, что в повестку президента пока не включен визит в Украину.
"Если подобный вопрос возникнет, об этом будет сообщено", - сказал он.
Ранее посол Украины в Анкаре Нариман Джелял в интервью "РБК-Украине" сообщил, что его страна готовится к визиту президента Турции.