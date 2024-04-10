Омер Болат: Турция первой ввела эмбарго в отношении Израиля

"Турция стала первой страной, которая ввела торговое эмбарго в отношении Израиля".

"Турция стала первой страной, которая ввела торговое эмбарго в отношении Израиля".

Как передает Report, об этом сообщил глава Минторга республики Омер Болат в эфире государственного телеканала TRT.

"Никто не объявлял о введении санкций в отношении Израиля. Турция стала первой страной, которая ввела эмбарго", - сказал министр, добавив, что Анкара пошла на этот шаг в условиях, когда усилия международного сообщества не дают результатов по урегулированию кризиса в Газе.

Министерство торговли Турции ранее сообщило о введении ограничений на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров. Ограничения, в частности, касаются различных видов продукции из стали, алюминия, красок, электрических кабелей, авиатоплива, масла, удобрений, некоторых видов промышленной техники. Также в списке указаны цемент, все виды стройматериалов из железа и стали, арматура, оптоволоконные кабели, вилочные погрузчики, экскаваторы, гранит, мрамор, изоляционные материалы, металлообрабатывающее оборудование, станки, кирпич и клинкер, а также химикаты, применяющиеся для обработки металла.