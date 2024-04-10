О нас

Омер Болат: Турция первой ввела эмбарго в отношении Израиля

Омер Болат: Турция первой ввела эмбарго в отношении Израиля "Турция стала первой страной, которая ввела торговое эмбарго в отношении Израиля".
В регионе
10 апреля 2024 г. 03:35
Омер Болат: Турция первой ввела эмбарго в отношении Израиля

"Турция стала первой страной, которая ввела торговое эмбарго в отношении Израиля".

Как передает Report, об этом сообщил глава Минторга республики Омер Болат в эфире государственного телеканала TRT.

"Никто не объявлял о введении санкций в отношении Израиля. Турция стала первой страной, которая ввела эмбарго", - сказал министр, добавив, что Анкара пошла на этот шаг в условиях, когда усилия международного сообщества не дают результатов по урегулированию кризиса в Газе.

Министерство торговли Турции ранее сообщило о введении ограничений на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров. Ограничения, в частности, касаются различных видов продукции из стали, алюминия, красок, электрических кабелей, авиатоплива, масла, удобрений, некоторых видов промышленной техники. Также в списке указаны цемент, все виды стройматериалов из железа и стали, арматура, оптоволоконные кабели, вилочные погрузчики, экскаваторы, гранит, мрамор, изоляционные материалы, металлообрабатывающее оборудование, станки, кирпич и клинкер, а также химикаты, применяющиеся для обработки металла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin ticarət naziri: Türkiyə İsrailə embarqo tətbiq etmiş ilk ölkə oldu

Самое читаемое

В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
В Минэкологии Азербайджана призвали население к бдительности на фоне сильного ветра
4 апреля 2024 г. 09:09
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
6 апреля 2024 г. 10:26
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
В Нахчыване выплачены пенсии за апрель
5 апреля 2024 г. 20:19
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
СМИ: Зеленский купил особняк у короля Великобритании за 20 млн фунтов
3 апреля 2024 г. 18:13
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
Северо-западный ветер в Баку усилился до 30 м/с
4 апреля 2024 г. 08:08
В Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
ФотоВ Баку по инициативе IDEA благоустроен и сдан в эксплуатацию новый двор 
5 апреля 2024 г. 17:15
Сильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
ФотоСильный ветер сорвал крышу дома в Баку, есть пострадавшие
4 апреля 2024 г. 12:32
Через платформу Зеленое будущее посажено 100 тысяч деревьев
Через платформу "Зеленое будущее" посажено 100 тысяч деревьев
3 апреля 2024 г. 17:45
СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов
СБ Украины атаковала аэродром Морозовск в России, уничтожены шесть самолетов
5 апреля 2024 г. 12:52
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
В Калининградской области на борту российского военного корабля произошел пожар
8 апреля 2024 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi