Омбудсмены Украины и России с участием турецкого коллеги договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых

С участием Главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча состоялась встреча в формате видеоконференции между украинским и российским уполномоченными по правам человека Дмитрием Лубинцом и Татьяной Москальковой.
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"Наше взаимодействие уже позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц", - отмечается в сообщении.
Стороны, продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации.
"Вместе с тем, как показывает практика, в подобных ситуациях роль омбудсменов возрастает. Стараемся делать все возможное для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", - говорится в публикации.