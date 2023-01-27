Омбудсмены Украины и России с участием турецкого коллеги договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых

С участием Главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча состоялась встреча в формате видеоконференции между украинским и российским уполномоченными по правам человека Дмитрием Лубинцом и Татьяной Москальковой.

С участием Главного омбудсмена Турции Шерефа Малкоча состоялась встреча в формате видеоконференции между украинским и российским уполномоченными по правам человека Дмитрием Лубинцом и Татьяной Москальковой.

Как сообщает Report , об этом российский омбудсмен сообщила на своем Telegram-канале.

"Наше взаимодействие уже позволило решить ряд вопросов, связанных с воссоединением семей, установлением пропавших без вести с каждой стороны, помощи по обмену пленными и взаимному возвращению домой удерживаемых гражданских лиц", - отмечается в сообщении.

Стороны, продолжая продвигаться в этом направлении, договорились о содействии в обмене списками тяжелораненых, подлежащих репатриации, оказании помощи компетентным органам в возврате граждан, подлежащих депортации.

"Вместе с тем, как показывает практика, в подобных ситуациях роль омбудсменов возрастает. Стараемся делать все возможное для оказания помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию", - говорится в публикации.