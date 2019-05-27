Омбудсмен: В Грузии нетерпимость на этнической почве остается острой проблемой

"В Грузии актуальными проблемами остаются образование нацменьшинств, изучение ими государственного языка и сохранение их культурного наследия".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом омбудсмнн Грузии Нино Ломджариа сказала на презентации ежегодного отчета на заседании парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции.

По ее словам, одним из проблемных вопросов остается неучастие на должном уровне нацменьшинств в процессе принятия решений.

Н.Ломджариа отметила, что нетерпимость на этнической и расовой почве остается в Грузии острой проблемой: "Примером этому является убийство в сентябре прошлого года в Тбилиси на почве ксенофобии правозащитника Виталия Сафарова".

Уполномоченная по правам человека коснулась и проблем в стране со свободой вероисповедания: "В последние годы наблюдаются барьеры и религиозная нетерпимость в связи со строительством мест поклонения. Наряду с этим в политической среде встречается резкое отношение, риторика ненависти в СМИ и соцсетях из-за отличающихся религиозных взглядов. Для большинства религиозных меньшинств недоступны общественные места и выход в медиа".