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Омбудсмен Украины: Турция предложила открыть у себя гуманитарный коридор для раненых

Омбудсмен Украины: Турция предложила открыть у себя гуманитарный коридор для раненых Турецкие власти предложили запустить на своей территории гуманитарный коридор между Россией и Украиной для возвращения раненых военных и гражданских лиц.
В регионе
16 января 2023 г. 04:52
Омбудсмен Украины: Турция предложила открыть у себя гуманитарный коридор для раненых

Турецкие власти предложили запустить на своей территории гуманитарный коридор между Россией и Украиной для возвращения раненых военных и гражданских лиц.

Как передает Report, об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

"Идея турецкой стороны выглядит так, что они хотят стать посредниками. Они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникации с российскими властями и гражданские лица или раненые военные могли бы сначала возвращаться из России в Турцию, и после того они будут возвращаться в Украину", - сказал Лубинец. Он отметил, что пока это только предложение, которое обсуждают стороны.

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