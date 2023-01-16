Омбудсмен Украины: Турция предложила открыть у себя гуманитарный коридор для раненых

Турецкие власти предложили запустить на своей территории гуманитарный коридор между Россией и Украиной для возвращения раненых военных и гражданских лиц.

Турецкие власти предложили запустить на своей территории гуманитарный коридор между Россией и Украиной для возвращения раненых военных и гражданских лиц.

Как передает Report, об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире национального телемарафона.

"Идея турецкой стороны выглядит так, что они хотят стать посредниками. Они хотят, чтобы использовали их каналы коммуникации с российскими властями и гражданские лица или раненые военные могли бы сначала возвращаться из России в Турцию, и после того они будут возвращаться в Украину", - сказал Лубинец. Он отметил, что пока это только предложение, которое обсуждают стороны.