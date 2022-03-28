Омбудсмен: Войска РФ массово депортировали из Украины около 440 тыс. человек

Войска РФ проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. Враг заявляет о вывозе около 440 000 мирных жителей.

Войска РФ проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. Враг заявляет о вывозе около 440 000 мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

"Министерство обороны России рапортует, что из Херсонской области уже вывезено 90 тысяч граждан Украины, Молдовы и РФ. Основаниями для перемещения они называют "обращения посольств и заявки, поданные в военную комендатуру Херсона", - отметила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что ссылаясь на заявления начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева, только за минувшие сутки с временно неподконтрольных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях вывезено более 19,6 тысяч мирных жителей, из них 3 300 детей.

"В целом он отмечает о вывозе 439 420 мирных жителей из "опасных районов Украины", из которых 91 673 - дети, из Мариуполя "от беспредела, устроенного националистами" перемещено 98 081 лицо, в том числе за прошедшие сутки 4 183 человека", - указала Денисова.

Она отметила, что масштабы принудительного перемещения сопоставимы лишь с депортацией, проводившейся Гитлером во время Второй мировой войны.

"Россия цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц из оккупированной территории", - отметила Денисова.