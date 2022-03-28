О нас
Аудио новости

Омбудсмен: Войска РФ массово депортировали из Украины около 440 тыс. человек

Омбудсмен: Войска РФ массово депортировали из Украины около 440 тыс. человек Войска РФ проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. Враг заявляет о вывозе около 440 000 мирных жителей.
В регионе
28 марта 2022 г. 08:56
Омбудсмен: Войска РФ массово депортировали из Украины около 440 тыс. человек

Войска РФ проводят массовую депортацию населения временно оккупированных территорий Украины. Враг заявляет о вывозе около 440 000 мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила омбудсмен Украины Людмила Денисова.

"Министерство обороны России рапортует, что из Херсонской области уже вывезено 90 тысяч граждан Украины, Молдовы и РФ. Основаниями для перемещения они называют "обращения посольств и заявки, поданные в военную комендатуру Херсона", - отметила Денисова.

Омбудсмен рассказала, что ссылаясь на заявления начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаила Мизинцева, только за минувшие сутки с временно неподконтрольных территорий Украины в Донецкой и Луганской областях вывезено более 19,6 тысяч мирных жителей, из них 3 300 детей.

"В целом он отмечает о вывозе 439 420 мирных жителей из "опасных районов Украины", из которых 91 673 - дети, из Мариуполя "от беспредела, устроенного националистами" перемещено 98 081 лицо, в том числе за прошедшие сутки 4 183 человека", - указала Денисова.

Она отметила, что масштабы принудительного перемещения сопоставимы лишь с депортацией, проводившейся Гитлером во время Второй мировой войны.

"Россия цинично и грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц из оккупированной территории", - отметила Денисова.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Ukrainian Ombudsperson: Russia massively deported nearly 440,000 people
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Ombudsmanı: Rusiya 440 minə yaxın sakini kütləvi deportasiya edib

Самое читаемое

Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
Вице-премьер Украины: Российские войска готовят депортацию азербайджанцев и турок из Херсона
26 марта 2022 г. 14:46
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
Очередная выходка Армении - кто перекрыл газ в Ханкенди?
23 марта 2022 г. 15:42
В Баку прошла акция в поддержку Украины
ФотоВ Баку прошла акция в поддержку Украины
24 марта 2022 г. 17:24
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
Минобороны: Азербайджанская армия уточняет позиции без применения силы
25 марта 2022 г. 11:32
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
ООН: В Украине умер 1081 мирный житель, еще 1707 ранены
26 марта 2022 г. 14:12
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
МО: Сообщения армянских источников о якобы обострении ситуации, не соответствуют действительности
24 марта 2022 г. 19:36
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
МО: Незаконные армянские вооруженные формирования не выведены из Азербайджана
26 марта 2022 г. 22:50
МИД Азербайджана ответил Армении: Нет причин для истерии
МИД Азербайджана ответил Армении: Нет причин для истерии
25 марта 2022 г. 12:05
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
Депутат: Село Фаррух Ходжалинского района перешло под полный контроль Азербайджана
27 марта 2022 г. 17:00
Алексей Арестович: Война закончится не позднее начала мая победой Украины
Алексей Арестович: Война закончится не позднее начала мая победой Украины
23 марта 2022 г. 17:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi