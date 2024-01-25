Омбудсмен Украины: Мы не видели признаков, что в Ил-76 было такое количество людей

Нет никаких признаков, указывающих, что на борту упавшего под Белгородом самолета Ил-76 могли быть десятки людей, как заявляют в России.

Нет никаких признаков, указывающих, что на борту упавшего под Белгородом самолета Ил-76 могли быть десятки людей.

Как передает Report со ссылкой на "РБК Украина", об этом сказал уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Украины Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен подтвердил, что вчера должен был состояться обмен пленными с РФ. Представители его офиса присутствовали.

Комментируя ситуацию с самолетом, Лубинец заявил, что согласно Женевской конвенции всю ответственность за жизнь и здоровье военнопленных несет страна, которая держит их в плену, то есть Россия.

"До момента, когда военнопленные через процесс обмена возвращаются на свою родину, вся ответственность лежит на стороне содержания. Итак, в нашем случае, даже если планировался этот обмен, Российская Федерация должна была сообщить представителям МККК, что они будут транспортировать военнопленных. И таким образом производится эта юридическая работа, чтобы обеспечить достойные условия транспортировки, а также безопасность во время этого маршрута", - объяснил уполномоченный.

Омбудсмен подчеркнул, что пока неизвестно, кто находился на самолете Ил-76 в момент авиакатастрофы. Также он сомневается, что там могли находиться десятки людей, как заявляют в России.

24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Корочанском районе Белгородской области. Российская сторона утверждает, что самолет был сбит ВСУ Украины. Сообщается, что все находящиеся на борту 74 человека, включая 65 украинских военнопленных, погибли.

25 января были найдены оба черных ящика военно-транспортного самолета.