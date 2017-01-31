Омбудсмен России про блогера Лапшина: Соблюдайте законодательство иностранных государств

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говоря о блогере Лапшине, посетившем оккупированный Нагорный Карабах, напомнила российским гражданам, выезжающим за рубеж, "о необходимости изучать и соблюдать законодательство иностранных государств".

Как передает Report, об этом сообщается на сайте омбудсмена.

"Хотелось бы напомнить российским гражданам, выезжающим за рубеж, о необходимости изучать и соблюдать законодательство иностранных государств", - отметила Москалькова.

Кроме того, она считает недопустимой выдачу гражданина России, блогера Андрея Лапшина, Азербайджану:

"Считаю недопустимой выдачу с территории союзного государства России и Белоруссии в Азербайджанскую Республику гражданина России, независимого журналиста Александра Лапшина. Поддержку своей позиции я получила в МИД России и других профильных ведомствах", — говорится в сообщении.

А.Лапшин, имеющий двойное гражданство (Израиля и России), был задержан в Беларуси 14 декабря по запросу Азербайджана.

По информации Генпрокуратуры Азербайджана, А.Лапшин, имеющий гражданство различных стран, вступив в преступный сговор с другими лицами, проживающими на оккупированных армянскими вооруженными подразделениями азербайджанских территориях, в апреле 2011 года и октябре 2012 года посетил оккупированные земли, в целях пропаганды незаконного режима на международном уровне на своей странице http//puerrtto.livejournal.com в интернете среди стран, по которым он путешествовал, помимо Азербайджана и Армении указал Нагорный Карабах как независимое государство. Помимо этого 6 апреля и 29 июня 2016 года делал публичные призывы, направленные на раскол территориальной целостности Азербайджанской Республики на международном уровне, поддерживая "независимость" режима, незаконно функционирующего на оккупированных землях.

По факту возбуждено уголовное дело по ст.ст. 281.2 (публичные призывы, направленные против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, А.Лапшин был объявлен в межгосударственный розыск. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками правоохранительных органов Беларуси, А.Лапшин был задержан.