О нас

Омбудсмен рассказала об экологических преступлениях Армении на международном симпозиуме

Омбудсмен рассказала об экологических преступлениях Армении на международном симпозиуме Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на международном симпозиуме в Анкаре, организованном Турецкой организацией по правам человека и равенству (TİHEK), рассказала об экологических преступлениях Армении
В регионе
7 декабря 2022 г. 20:44
Омбудсмен рассказала об экологических преступлениях Армении на международном симпозиуме

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на международном симпозиуме в Анкаре, организованном Турецкой организацией по правам человека и равенству (TİHEK), рассказала об экологических преступлениях Армении.

Как сообщает Report, омбудсмен рассказала об оккупационной политике Армении, терроре, в том числе экотерроризме, совершенной Арменией на почве этнической ненависти к азербайджанцам.

С.Алиева представила отчеты, направленные в соответствующие международные организации, омбудсменам зарубежных стран и в национальные институты по правам человека на основе собранных фактов, связанных с умышленными экологическими преступлениями Армении с использованием запрещенного химического оружия во время Второй Карабахской войны и послевоенный период, а также заявления и обращения, адресованные мировой общественности.

В заключение омбудсмен выразила заинтересованность в продолжении взаимного сотрудничества по вопросам изменения климата и призвала всех проявить солидарность во имя защиты прав человека.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ombudsman beynəlxalq simpoziumda Ermənistanın ekoloji cinayətləri barədə məlumat verib

Самое важное

Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов
7 декабря 2022 г. 12:36
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном
6 декабря 2022 г. 15:18
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
По Тертерскому делу освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
По "Тертерскому делу" освобождены 19 человек, 10 лиц оправданы
6 декабря 2022 г. 11:15
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции
5 декабря 2022 г. 19:18
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28
Президент Азербайджана принял помощника президента России
Президент Азербайджана принял помощника президента России
5 декабря 2022 г. 13:25
Проводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
ФотоПроводятся совместные учения военнослужащих Азербайджана и Турции
5 декабря 2022 г. 10:43
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
Азербайджан солидарен с позицией ОПЕК+ по регулированию рынка нефти
4 декабря 2022 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi