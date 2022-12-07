Омбудсмен рассказала об экологических преступлениях Армении на международном симпозиуме

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на международном симпозиуме в Анкаре, организованном Турецкой организацией по правам человека и равенству (TİHEK), рассказала об экологических преступлениях Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на международном симпозиуме в Анкаре, организованном Турецкой организацией по правам человека и равенству (TİHEK), рассказала об экологических преступлениях Армении.

Как сообщает Report, омбудсмен рассказала об оккупационной политике Армении, терроре, в том числе экотерроризме, совершенной Арменией на почве этнической ненависти к азербайджанцам.

С.Алиева представила отчеты, направленные в соответствующие международные организации, омбудсменам зарубежных стран и в национальные институты по правам человека на основе собранных фактов, связанных с умышленными экологическими преступлениями Армении с использованием запрещенного химического оружия во время Второй Карабахской войны и послевоенный период, а также заявления и обращения, адресованные мировой общественности.

В заключение омбудсмен выразила заинтересованность в продолжении взаимного сотрудничества по вопросам изменения климата и призвала всех проявить солидарность во имя защиты прав человека.