Омбудсмен: Нацменьшинства слабо представлены в госструктурах Грузии

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"В центральных государственных структурах Грузии наблюдается низкий уровень представленности нацменьшинств".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом во время выступления на "круглом столе" на тему "Участие нацменьшинств в процессе принятия решений" сказала омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

По ее словам, несмотря на многолетнюю деятельность по привлечению представителей нацменьшинств к процессу принятия решений, в данной сфере не достигнуто удовлетворительных результатов.

Н.Ломджария отметила, что программа практики в госуправлениях для молодежи из этнических меньшинств позволяет добиться продвижения в данной сфере. Уполномоченная по правам человека отметила, что интеграция нацменьшинств в гражданское общество должна начинаться со средней школы.

Госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили отметила, что интеграция нацменьшинств является одним из основных приоритетов правительства.

По ее словам, представленность армян в местных госорганах в районе Ахалкалаки выше, чем представленноссть азербайджанцев в Марнеульском районе, где они проживают. Госминистр заявила, что в парламенте нацменьшинства представлены не пропорционально.

К.Цихелашвили рассказала об успехах программы "1+4" в связи с принятием в вузы представителей нацменьшинств.

По ее словам, с каждым годом количество принятых в университеты студентов по этой программе растет: "В программе практики, проводимой в госструктурах с 2017 года, приняло участие около 300 молодых людей. Некоторые из них повторно воспользовались программой. Эта программа продолжается, и ожидается, что количество молодежи вырастет до 500".

В мероприятии приняли участие члены Совета нацменьшинств при омбудсмене, представители НПО, в которых представлены нацменьшинства и др.