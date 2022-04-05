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Омбудсмен: Из-за боевых действий в Украине погибли 165 детей

Омбудсмен: Из-за боевых действий в Украине погибли 165 детей С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 165 украинских детей, 266 получили ранения.
В регионе
5 апреля 2022 г. 10:11
Омбудсмен: Из-за боевых действий в Украине погибли 165 детей

С начала полномасштабной войны России против Украины погибли 165 украинских детей, 266 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

"По состоянию на 5 апреля, согласно данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения РФ в Украине погибли 165 детей и пострадали 266 детей", - сообщила она.

Денисова добавила, что цифры не окончательны, поскольку нет возможности проводить расследование в местах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

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Версия на английском языке Ombudsperson: 165 children killed in hostilities in Ukraine

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