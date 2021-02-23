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Омбудсмен Грузии жестко раскритиковала правительство

Омбудсмен Грузии жестко раскритиковала правительство Происходящее неизбежно приведет к отдалению Грузии от западного мира
В регионе
23 февраля 2021 г. 12:09
Омбудсмен Грузии жестко раскритиковала правительство
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"Спустя 100 лет после потери Грузией независимости не могло произойти ничего более позорного, чем нападки на оппозиционную партию и арест лидера оппозиции".

По сообщению грузинского бюро Report, об этом омбудсмен Грузии Нино Ломджария написала на своей странице в fасebооk, комментируя арест председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

По ее словам, происходящее неизбежно приведет к отдалению Грузии от западного мира: "Правительство, ослепленное ненавистью к своим гражданам, очевидно, считает успехом демонстрацию силы. В настоящее время в страну не завозится вакцина, цены растут, люди остались один на один со своими проблемами, их фактически бросили на выживание".

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan ombudsmanı hökuməti sərt tənqid edib

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