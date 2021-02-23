Омбудсмен Грузии жестко раскритиковала правительство

Происходящее неизбежно приведет к отдалению Грузии от западного мира

"Спустя 100 лет после потери Грузией независимости не могло произойти ничего более позорного, чем нападки на оппозиционную партию и арест лидера оппозиции".

По сообщению грузинского бюро Report, об этом омбудсмен Грузии Нино Ломджария написала на своей странице в fасebооk, комментируя арест председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелии.

По ее словам, происходящее неизбежно приведет к отдалению Грузии от западного мира: "Правительство, ослепленное ненавистью к своим гражданам, очевидно, считает успехом демонстрацию силы. В настоящее время в страну не завозится вакцина, цены растут, люди остались один на один со своими проблемами, их фактически бросили на выживание".