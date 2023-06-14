Омбудсмен Грузии встретится с бастующими горняками в Чиатура

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани намерен встретиться с бастующими горняками в Чиатура, часть из которых объявила голодовку.

Народный защитник Грузии Леван Иоселиани намерен встретиться с бастующими горняками в Чиатура, часть из которых объявила голодовку.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, забастовка горняков продолжается девятый день. На седьмой день протеста девять бастующих объявили голодовку.

Причиной забастовки шахтеров стал переход на новый график работы с двухсменного 12-часового на трехсменный 8-часовой. По словам руководства Georgian Manganese Holdin решение было принято из-за снижения спроса и низких цен на ферросплавы на рынке.

"Я собираюсь поехать в Чиатуру 15 июня, чтобы самому ознакомиться с проблемой, встретиться с работниками. Они называют ряд проблем, в том числе по безопасности труда. Мы очень активно участвуем в этом процессе", – сказал Иоселиани в эфире телеканала "Palitra News".

Иоселиани призвал власти выступить в этом вопросе в роли посредника.

"Вчера я призвал власти, чтобы туда поехал медиатор, так как управляющий назначен государством и поэтому государство обязано осуществить процесс медиации", – сказал Иоселиани.

Среди основных требований протестующих – возвращение к прежнему графику и увеличение зарплаты. В свою очередь компания настаивает на новом графике работы, отмечая, что при этом заработная плата работников, часы отдыха и рабочего времени остаются неизменными.

В Министерство труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, по инициативе министерства к процессу решения вопроса была привлечена Служба трудовой инспекции и назначен посредник.