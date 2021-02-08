Омбудсмен Грузии прокомментировала помолвку несовершеннолетних азербайджанцев

Аппарат омбудсмена Грузии начал проверки в связи возможной церемонии помолвки азербайджанской девочки-подростка, видеозапись которой была распространена в социальных сетях

Аппарат омбудсмена Грузии начал проверки в связи возможной церемонии помолвки азербайджанской девочки-подростка, видеозапись которой была распространена в социальных сетях.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в офисе омбудсмена.

Было отмечено, что сегодня в социальных сетях появились видеоролики помолвки девочки-подростка. Представители омбудсмена получили дополнительную информацию по этому поводу и сразу передали ее в правоохранительные органы.

"К сожалению, ранние браки и помолвки по-прежнему широко распространены в Грузии. Факты, исследованные омбудсменом, показали, что такие случаи в основном имеют форму принудительного брака, незаконного лишения свободы и соглашения между родителями. Предпринимаемые государством шаги в этом направлении, а также превентивные меры не позволяют адекватно решить эту проблему, стоящую перед страной", - говорится в заявлении.

Уполномоченный по правам человека в Грузии призвала правоохранительные органы и органы по делам несовершеннолетних немедленно отреагировать на этот факт, чтобы не допустить принудительных браков: "Мы должны работать с подростками и его родителями. В связи с этим важно продолжать повышать осведомленность местного населения о ранних браках".