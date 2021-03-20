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Омбудсмен Грузии попросила отменить комендантский час в день праздника Новруз

Омбудсмен Грузии попросила отменить комендантский час в день праздника Новруз 7 января ограничения были временно отменены в связи с Рождеством
В регионе
20 марта 2021 г. 13:59
Омбудсмен Грузии попросила отменить комендантский час в день праздника Новруз

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария и подведомственный ей Совет национальных меньшинств направили обращение правительству.

По сообщению грузинского бюро Report, в документе содержится просьба о временном снятии комендантского часа 21 марта в связи с праздником Новруз.

Отмечается, что аналогичное обращение было направлено в правительство, однако документ был отослан на рассмотрение в Государственное агентство по вопросам религии, и впоследствии прошение не было удовлетворено: "Праздник Новруз, приходящийся на день весеннего равноденствия, отмечается в Грузии уже много веков. Несмотря на то, что празднования Новруза широко проводились в муниципалитетах, где проживают этнические азербайджанцы, однако в связи с прошлогодними ограничениями по причине пандемии коронавируса празднования не состоялись в полной мере. Проведение праздника под угрозой и в этом году".

В документе подчеркивается, что 7 января ограничения были временно отменены в связи с Рождеством, что не отразилось на эпидемиологической ситуации в стране, запланированы некоторые уступки в связи с футбольным матчем 28 марта.

"Мы надеемся, что правительство Грузии рассмотрит и положительно откликнется на обращение некоторых граждан, укрепив тем самым в сердцах представителей этнических меньшинств веру в то, что государство признает равенство граждан с точки зрения реализации национальных и религиозных свобод", - подчеркивается в обращении Омбудсмена.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan ombudsmanı hökumətdən Novruz bayramı günü komendant saatının ləğvini xahiş edir

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