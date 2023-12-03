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Омбудсмен Армении: Наши инвалиды продолжают сталкиваться со многими проблемами

Омбудсмен Армении: Наши инвалиды продолжают сталкиваться со многими проблемами Лица с ограниченными возможностями продолжают сталкиваться в Армении со многими препятствиями и проблемами при реализации своих прав.
В регионе
3 декабря 2023 г. 13:27
Омбудсмен Армении: Наши инвалиды продолжают сталкиваться со многими проблемами

Лица с ограниченными возможностями продолжают сталкиваться в Армении со многими препятствиями и проблемами при реализации своих прав.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании омбудсмена Армении Анаит Манасян по случаю 3 Декабря - Международного дня инвалидов.

Она отметила, что обеспечение прав лиц с ограниченными возможностями должно основываться на принципах уважения их достоинства, возможности развития, участия в общественной жизни наравне с другими, независимости в процессе принятия решений и обеспечения доступности окружающей среды.

"Компетентные государственные органы должны руководствоваться пониманием того, что обеспечение прав лиц с ограниченными возможностями является конституционной обязанностью государства, не имеющей альтернативы", - подчеркнула Манасян.

Отметим, что 3 декабря ежегодно отмечается во всем мире как Международный день инвалидов. Он был учрежден в 1992 году Генеральной ассамблеей ООН.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın Ombudsmanı: “Əlillərimiz bir çox problemlərlə üzləşirlər”

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