Омар Челик: При поддержке Азербайджана нормализуются отношения с Арменией

"Восстановление дипломатических отношений с Арменией является одной из тем повестки дня".

"Восстановление дипломатических отношений с Арменией является одной из тем повестки дня".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (AKP) Омар Челик.

"Тезисы о нормализации отношений были даны много лет назад. Но в те времена имелись проблемы. Сейчас же при поддержке Азербайджана отношения нормализуются. Это важно для общего благополучия и будущего региона. После воссоединения Карабаха с Азербайджаном мы должны смотреть в будущее", - отметил О.Челик.