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Омар Челик: При поддержке Азербайджана нормализуются отношения с Арменией

Омар Челик: При поддержке Азербайджана нормализуются отношения с Арменией "Восстановление дипломатических отношений с Арменией является одной из тем повестки дня".
В регионе
15 марта 2022 г. 15:21
Омар Челик: При поддержке Азербайджана нормализуются отношения с Арменией

"Восстановление дипломатических отношений с Арменией является одной из тем повестки дня".

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь правящей турецкой Партии справедливости и развития (AKP) Омар Челик.

"Тезисы о нормализации отношений были даны много лет назад. Но в те времена имелись проблемы. Сейчас же при поддержке Азербайджана отношения нормализуются. Это важно для общего благополучия и будущего региона. После воссоединения Карабаха с Азербайджаном мы должны смотреть в будущее", - отметил О.Челик.

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Версия на английском языке AKP: Turkey-Armenia relations normalizing with Azerbaijan's support
Версия на азербайджанском языке Ömər Çelik: "Azərbaycanın da dəstəyi ilə Ermənistanla əlaqələr normallaşır”

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