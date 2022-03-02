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Омар Челик: Оружейное эмбарго против Турции наносит ущерб безопасности Альянса

Омар Челик: Оружейное эмбарго против Турции наносит ущерб безопасности Альянса «Некоторые союзники по НАТО все еще применяют оружейное эмбарго против Турции. Неудовлетворение законных потребностей Турции, являющейся членом НАТО, наносит ущерб не Турции, а общей безопасности Альянса».
В регионе
2 марта 2022 г. 16:41
Омар Челик: Оружейное эмбарго против Турции наносит ущерб безопасности Альянса

«Некоторые союзники по НАТО все еще применяют оружейное эмбарго против Турции. Неудовлетворение законных потребностей Турции, являющейся членом НАТО, наносит ущерб не Турции, а общей безопасности Альянса».

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омар Челик.

«Во время кризиса первым спрашивают позицию Турции. Так было и во время российско-украинской напряженности. Так как знают, что позиция Турции является решающей, что Турция занимает ведущее место в НАТО. Президент Франции Эмманюэль Макрон, ранее заявивший, что НАТО переживает «смерть мозга», теперь говорит, что мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить восточный фланг НАТО», - отметил О.Челик.

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Версия на азербайджанском языке Ömər Çelik: “Türkiyəyə qarşı silah embarqosu Alyansın təhlükəsizliyinə ziyan vurur"

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