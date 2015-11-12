​Окончательные итоги парламентских выборов обнародованы в Турции

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Высший избирательный комитет Турции обнародовал официальные результаты парламентских выборов, состоявшихся в стране 1 ноября. Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, результаты выборов были оглашены сегодня главой Высшего избирательного комитета Турции Сади Гювеном на пресс-конференции в Анкаре.

Большинство в парламенте получила Партия справедливости и развития — 49,50% голосов и 317 мест в парламенте. В парламент также проходят Народно-республиканская партия (25,32% голосов и 134 места в парламенте), Партия демократии народов (10,76% и 59 мест), Партия национального движения (11,90% и 40 мест).

Явка избирателей составила 85,2%.

Через 5 дней после объявления официальных результатов состоится заседание турецкого парламента, на котором депутаты принесут присягу, после чего начнется процесс выборов спикера парламента. Ожидается, что спикер будет избран 23 ноября.

После этого президент Турции Тайип Эрдоган поручит сформировать правительство премьер-министру Ахмету Давутоглу как лидеру победившей на выборах партии. На формирование правительства согласно конституции Турции отводится 45-дневный срок.