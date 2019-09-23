Окончание строительства третьей ЛЭП Армения-Иран отложено до конца 2020 года

Крайний срок строительства третьей линии электропередачи (ЛЭП) "Иран-Армения" перенесен до конца 2020 года. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом заявили в министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

Гендиректор ЗАО "Высоковольтные электросети" Айк Арутюнян сообщил, что в ходе заседания совместной армяно-иранской межправительственной комиссии в Тегеране 1-2 июля 2019 года была достигнута договоренность перенести дедлайн реализации проекта строительства ЛЭП "Иран-Армения" до 31 декабря 2020 года.

На основании этого 8 августа 2019 года компания "Высоковольтные электросети" и главный подрядчик Sunir подписали дополнительное соглашение, к которому прикреплен пересмотренный график выполнения работ.

ЛЭП "Иран-Армения", по утверждению "Высоковольтных сетей", проходит через горные отрезки, а также территории, насыщенные коммуникационными инфраструктурами, поэтому в ходе строительства возникла необходимость внести изменения и уточнения в проект, приобрести новые участки земли, поставить из-за границы конструкции и оборудование.

"Затягивание реализации проекта обусловлено также ситуацией вокруг иранской банковской системы, поскольку поставки оборудования и конструкций иранским застройщиком осуществляются не только из Ирана, но и других стран", - отметил Арутюнян.

При этом члены совместной комиссии договорились о дополнительных шагах по усилению контроля над выполнением проекта.

Отметим, что изначально предполагалось, что строительство ЛЭП должно завершиться в 2018 году.

Основным подрядчиком строительства ЛЭП мощностью в 400-кВ выступает иранская компания "Sunir". Общая стоимость проекта составляет 107,9 миллиона евро. Из них 77% предоставит Банк развития экспорта Ирана, 23% – компания "Sunir".