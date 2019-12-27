Около тысячи человек работают на месте авиакатастрофы в Алматы

Почти тысяча человек работают на месте крушения пассажирского самолёта в Алматы, в результате которого погибли 14 человек и ещё 35 пострадали.

Как передаёт Report со ссылкой на RT, об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

"Всего задействовано 976 человек и 70 единиц техники, 33 бригады скорой медицинской помощи. Работает оперативно-следственная группа, территория оцеплена", — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что работы на месте инцидента продолжаются.

Как информирует МВД, на данный момент установлены личности семи погибших.