Около 800 человек вылетели из Грузии в ЕС в первый день безвизового режима

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Порядка 800 человек отправились в европейские страны из Грузии в первый день вступления в силу безвизового режима, сообщает Report со ссылкой на Sputnik Грузия.

Порядка 300 человек отправились из Тбилиси в Афины, Варшаву и Мюнхен, около 500 человек вылетели из Международного аэропорта Кутаиси в Будапешт, Салоники и Ларнаку.

С 28 марта жители Грузии могут без виз посещать с краткосрочными визитами страны Шенгенской зоны. Виза не потребуется для туристических, деловых и гостевых визитов.

Первым рейсом из Тбилиси в Европу без виз отправились студенты, ученые и члены правительства Грузии во главе с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Они уже находятся в Афинах, затем отправятся в Брюссель.