Около 70 погибших дельфинов найдено после разлива мазута в Керченском проливе

Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 68-69 особей.

Количество погибших дельфинов после крушения танкеров и разлива мазута в Керченском проливе достигло 68-69 особей.

Как передает Report, об этом сообщила агентству "Интерфакс" директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"Зафиксировано 68-69 дельфинов, чья смерть наступила после 15 декабря", - сказала она.

Белей отметила, что за последние дни количество выброшенных на сушу погибших дельфинов снизилось.

Ранее сообщалось о порядка 60 погибших дельфинах, найденных после разлива мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.