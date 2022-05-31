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Около 400 работников грузинских заводов "Боржоми" начали забастовку

Около 400 работников грузинских заводов "Боржоми" начали забастовку В Грузии больше 400 работников двух заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" с утра 31 мая начали забастовку. Они требуют восстановить уволенных, сменить администрацию компании-собственника и улучшить им условия труда, передает первый канал грузинско
В регионе
31 мая 2022 г. 15:04
Около 400 работников грузинских заводов Боржоми начали забастовку

В Грузии больше 400 работников двух заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" с утра 31 мая начали забастовку. Они требуют восстановить уволенных, сменить администрацию компании-собственника и улучшить им условия труда, передает первый канал грузинского телевидения.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Также они добиваются повышения зарплаты на 25% и подписания со всеми сотрудниками долгосрочных контрактов. Топ-менеджеров компании собственника они обвиняют в давлении и шантаже.

Требования бастующих изложил председатель профсоюза работников аграрного хозяйства, торговли и промышленности Георгий Диасамидзе.

"Никакой эскалации, никакого противостояния. Мы не собираемся нарушать закон. Мы тихо и спокойно дойдем до победы, сколько бы времени на это ни ушло", - сказал он.

29 апреля менеджмент IDS Borjomi Georgia объявил о приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем. Некоторые страны отказались закупать у компании минводу по политическим причинам, возникли проблемы с доступом к банковским счетам, а это привело к невозможности получать валютную выручку и рассчитываться с кредиторами. Работникам предложили в период простоя выплачивать 50% зарплаты. Часть сотрудников не согласилась и пыталась начать акции протеста. В связи с этим 49 человек были уволены.

Масштабная забастовка проходит на фоне планируемой сделки по безвозмездной передаче властям Грузии контрольной доли IDS Borjomi Georgia (доля оценивается примерно в 100 млн долларов).

IDS Borjomi International основана в 2002 году, объединяет предприятия по производству бутилированной минеральной воды в Грузии, России и на Украине. Продукция экспортируется более чем в 40 стран мира.

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